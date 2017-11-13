Іспанія відмовила Україні в екстрадиції нардепа-втікача Онищенка

Прокуратура Іспанії відмовила Україні в арешті і екстрадиції народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Про це Онищенко повідомив після судового засідання, передає "Українська правда".

"Суд вислухав позицію сторони обвинувачення, запитав, чи згоден я на добровільну екстрадицію, я відповів, що ні, і що моя справа є політичним переслідуванням. Суд визнав наші аргументи досить переконливими, щоб не застосовувати до мене арешт", - сказав Онищенко.

При цьому він відмовився показати саме рішення суду.

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За словами Онищенка, засідання тривало 1,5 години в суді Мадрида Audiencia Nacionale.

Раніше повідомлялося, що Онищенко заперечує подачу документів на отримання німецького громадянства. За його словами, він подав документи на оформлення робочої візи в німецькому посольстві для отримання права на ведення бізнесу в Німеччині.