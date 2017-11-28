Директора згорілого дитячого табору "Вікторія" відсторонили від посади

За клопотанням прокуратури Одеської області відсторонений від займаної посади директор дитячого табору «Вікторія» Петрос Саркісян.

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Керівника дитячого закладу підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки - загибель трьох дітей під час пожежі в таборі (ч. 2 ст. 270 КК України).

Під час вчорашнього розгляду апеляції в суді захист Саркісяна наполягала, що йому винесли підозру неправомірно.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").

Про підозру оголошено двом посадовим особам дитячого закладу - директору і відповідальному за пожежну безпеку, ці особи затримані в порядку ст. 208 КПК.

18 вересня Київський районний суд арештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".

Цього ж дня без права внесення застави суд арештував виховательку дитячого табору Наталю Янчик. Згодом стало відомо, що вона звільнилась з роботи у таборі за місяць до трагедії. 28 вересня апеляційний суд Одеської області звільнив Янчик з-під варти на поруки народного депутата.

Пізніше слідчі заявили, що пожежа в дитячому таборі "Вікторія" могла статися через забутий увімкнений кип'ятильник в одній із кімнат, де жив вихователь табору