Директора згорілого дитячого табору "Вікторія" відсторонили від посади
Таке рішення виніс суд за клопотанням прокуратури Одеської області.
За клопотанням прокуратури Одеської області відсторонений від займаної посади директор дитячого табору «Вікторія» Петрос Саркісян.
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Керівника дитячого закладу підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки - загибель трьох дітей під час пожежі в таборі (ч. 2 ст. 270 КК України).
Під час вчорашнього розгляду апеляції в суді захист Саркісяна наполягала, що йому винесли підозру неправомірно.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").
Про підозру оголошено двом посадовим особам дитячого закладу - директору і відповідальному за пожежну безпеку, ці особи затримані в порядку ст. 208 КПК.
18 вересня Київський районний суд арештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".
Цього ж дня без права внесення застави суд арештував виховательку дитячого табору Наталю Янчик. Згодом стало відомо, що вона звільнилась з роботи у таборі за місяць до трагедії. 28 вересня апеляційний суд Одеської області звільнив Янчик з-під варти на поруки народного депутата.
Пізніше слідчі заявили, що пожежа в дитячому таборі "Вікторія" могла статися через забутий увімкнений кип'ятильник в одній із кімнат, де жив вихователь табору