Страшну дівчинку з "Дзвінка" виявили в чужій машині

Американська актриса Дейві Чейз, яка зіграла прокляту дівчинку Самару в хоррорі «Дзвінок», потрапила в поліцію. Артистку затримали за те, що вона перебувала у вкраденому автомобілі BMW, повідомляє портал TMZ.

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Відзначається, що актрису звинуватили у водінні машини без дозволу власника, що є кримінальним злочином. Однак джерела порталу в правоохоронних органах заявили, що Чейз перебувала на пасажирському сидінні. Водію викраденого автомобіля пред'явлено аналогічне звинувачення.

Інцидент стався в Голлівуді. Артистку відправили під варту, їй встановили заставу в 25 тисяч доларів.

27-річна Дейві Чейз також знялася в сіквелі «Дзвінка», фільмах «Донні Дарко», «С. Дарко» і серіалі «Зачаровані». Крім цього, акторка озвучила дівчинку Лило в мультфільмі «Ліло і Стіч» і однойменному мультсеріалі.