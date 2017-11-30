У Дніпрі почалися репетиції різдвяного балу ветеранів АТО і волонтерів (відео)

11:04, 30 листопада 2017
Суспільство
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Всього учасниками стануть 29 пар, більшість з яких не мають танцювального досвіду.

Зняли камуфляж, щоб потім одягнути фраки. Репетиції різдвяного балу ветеранів АТО і волонтерів почалися в Дніпрі.

Відбудеться свято 23 грудня. Танцювати будуть вальс, повільний фокстрот і квікстеп. Всього візьмуть участь 29 пар, більшість з яких без танцювального досвіду.

Незважаючи на це, підкорювати танцпол бійці взялися завзято і переконують, що старі поранення їм майже не заважають.

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Теги: #Різдвяний бал в Дніпрі#ветерани АТО і волонтери