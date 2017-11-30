У Дніпрі невідомі нарядили в патріотичні кольори скульптуру дівчинки (відео)
11:24, 30 листопада 2017Суспільство
470
Справжня народна традиція турботи з'явилася рік тому через прикрий випадок. Тоді невідомі відірвали разом з пальцем латунне яблуко, що дівчинка дає захиснику.
Біла сорочка та синьо-жовті стрічки з'явилися на скульптурі в музеї АТО під відкритим небом, куди всім бажаючим вхід вільний.
Справжня народна традиція турботи з'явилася рік тому через прикрий випадок. Тоді невідомі відірвали разом з пальцем латунне яблуко, що дівчинка дає захиснику.
Ця крадіжка сколихнула місто. Адже скульптура створена з реальної історії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter