В Україні до 50 тис. нелегальних гральних закладів

На сьогодні в Україні діє до 50 тис. нелегальних гральних закладів. Про це сьогодні під час круглого столу в УНІАН повідомив депутат від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН із посиланням на неофіційні джерела в органах Міністерства внутрішніх справ.

На думку депутата, Україна від заборони грального бізнесу формує позитивний імідж у світі, оскільки бореться з таким явищем, як ігроманія.

Натомість торговельний аташе посольства Литовської Республіки в Україні Кастусіс МАСАЛЬСКІС упевнений, що від дії такої заборони Україна втратить іноземних інвесторів, і таким чином сформує негативний імідж у світі.

На думку К.МАСАЛЬСКІСА, для бізнесу необхідно хоча б затвердити перехідний період.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня ц.р. в одному із залів гральних автоматів Дніпропетровська стався вибух, загинули 9 людей, 11 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

15 травня Верховна Рада України 340 голосами прийняла Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні». На сьогодні закон знаходиться на розгляді Президента України.