Шведи пришлють Україні подарунок на честь 300-річчя Полтавської битви

Військовий музей Стокгольма передасть Україні пам`ятник шведському королеві Карлу XII.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій БАРАНОВ.

За його словами, такий подарунок Швеція зробила Полтаві на честь 300-річчя Полтавської битви. Пам`ятник буде доставлено в Україну 17 червня авіарейсом "Стокгольм-Київ".

Висота барельєфа - 100 см, вага - близько 100 кг, для нього також необхідний постамент.

Віце-губернатор не уточнив місце встановлення барельєфа, оскільки це питання ще розглядатиме керівництво області та міста.

Нагадаємо, на початку 2008 року міськвиконком Полтави оголосив конкурс на ескіз пам`ятника королеві Швеції Карлу XII. Його планувалося встановити на території Державного історико-культурного заповідника "Поле Полтавської битви".

Пізніше Полтава відмовилася встановлювати пам`ятник Карлу XII, і було ухвалено рішення пам`ятник шведському королеві Карлу XII встановити поблизу смт Світлогорське Кобеляцького району.

Довідка УНІАН. Полтавська битва - найбільша битва Північної війни між військами Царства Російського під командуванням Петра I та шведською армією Карла XII. Відбулася вранці 27 червня (8 липня) 1709 року за 6 верст від Полтави. Перемога російської армії призвела до переламу в Північній війні на користь Росії та поклала край пануванню Швеції як головної військової сили в Європі.