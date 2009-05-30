Експерти прогнозують 8-9 грн/$1

До кінця року експерти прогнозують девальвацію гривні до 9 гривень за долар. Її причиною стане дефіцит рахунку поточних операцій. Однак в НБУ запевняють, - показник не буде критичним, оскільки за 4 місяці становить лише 594 мільйони гривень.

На думку експертів послабити гривню можуть і борги вітчизняного корпоративного сектору перед іноземними кредиторами. Банкіри не згодні і зауважують, що підстав для зміцнення долара в Україні немає - враховуючи співпрацю з МВФ та стабілізацію світових ринків. Щоправда, не завадила б також економічна та політична консолідація.

Артур Іліяв, заступник голови правління КБ: "Потрібна подальша стабілізація в політичному і економічному просторі. Ситуація на зовнішніх ринках допоможе нашим експортерам. Тому немає підстав для девальвації - гривня буде в тих межах, що й останні декілька тижнів".

Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера: "Ми прогнозуємо рівень 8-9 гривень за долар. Хоча визнаємо, що стабілізуючими чинниками є співпраця з МВФ і, наприклад, півмільярдний кредит від Світового банку".

Загалом на цей рік Світовий банк планує надати Україні кредитів на 1 мільярд доларів. Окрім того, представники Європейського банку реконструкції та розвитку заявили, що готові збільшити позики Україні на 15% - тобто також до 1-го мільярда доларів, зокрема на підтримку фінансового сектору, інфраструктурних проектів, сільського господарства та будівництва.

5 канал