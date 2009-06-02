Тимошенко прив'язала добові на відрядження до курсу долара

Кабінет Міністрів України прив’язав розмір добових витрат на відрядження до курсу долара. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначає прес-служба Мінфіну, "у зв’язку із значним коливанням валютного курсу та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства, до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. №663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» внесені зміни (постанова КМУ від 20.05.2009 №483), які стосуються працівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності (крім державних службовців)".

Згідно з цими змінами, для працівників підприємств, установ та організацій граничні норми добових витрат при відрядженні за кордон визначені не у фіксованій у гривнях сумі (як було раніше), а в сумі в гривнях, яка в еквіваленті за офіційним курсом гривні до долара США не перевищуватиме 50 доларів США - максимальної норми добових витрат, встановлених для державних службовців залежно від країни відрядження (відповідно, 40 доларів США, 27,5 та 17,5 доларів США - при включенні відповідно витрат на одноразове, дворазове або триразове харчування до рахунків на оплату вартості проживання у готелях).

Це надасть право підприємствам, установам та організаціям відносити суму добових витрат при відряджені їх працівників за кордон до складу валових витрат у межах встановлених граничних норм добових (які залежатимуть від курсу гривні до долара США і не перевищуватимуть максимальну норму добових витрат, встановлених для державних службовців залежно від країни відрядження), що відповідатиме вимогам пункту 111 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. №663 (розмір добових витрат, що виплачуються працівникам підприємств, не може бути нижчим ніж норми добових витрат, установлених для державних службовців).

Одночасно запроваджено норму, згідно з якою перегляд встановлених для працівників підприємств, установ та організацій граничних норм добових витрат при відрядженні за кордон здійснюватиметься у разі зміни максимальної норми добових витрат, що встановлюється для державних службовців.