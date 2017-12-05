У Житомирі відбувся випуск поліцейських кінологів: серед випускників курсу – третина дівчат
Вчора у Житомирі відбувся випуск поліцейських кінологів.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.
Як зазначається у повідомленні, вчора завершилось навчання для 17 інспекторів з різних регіонів України, які опановували професію кінолога у Житомирському навчальному центрі підготовки поліцейських.
Під час іспитів 4 грудня службові собаки продемонстрували набуті вміння та навички.
«Іспит складався з 5 частин, серед яких собаки пройшли загальний курс дресирування, подолання смуги перешкод, розшук по запаховому сліду, вибірка речей та затримання злочинця», - розповіли у поліції.
Відтак, поліцейські з Дніпропетровської, Київської, Одеської та інших областей України – всього 17 інспекторів - демонстрували, які навички набули їх чотирилапі помічники за шість місяців навчання у кінологічному центрі. Наразі у підрозділах Національної поліції є значна потреба у професійних кінологах.
«Наприклад, нещодавно для покращення навчального процесу та оновлення матеріально-технічної бази нашого центру ми придбали комплекти імітаційних запахів наркотичних та вибухових речовин», - розповів УНІАН начальник Житомирського навчального центру підготовки поліцейських Максим Каптенко.
За його словами, серед випускників цього курсу - третина дівчат. Так, зокрема, одна з випускниць Марина Гавриленко, поліцейський-кінолог з Києва, каже, що її помічник «Бой» найкраще впорався із завданням по мінно-розшуковій роботі.
Вже за кілька днів правоохоронці повернуться до служби та розпочнуть свою безпосередню роботу у територіальних підрозділах поліції України.