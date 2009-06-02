У Каневі спалили пам`ятник Леніну

У місті Каневі Черкаської області невідомі спалили встановлений на Соборній площі пам’ятник Володимиру Леніну.

Як сьогодні повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Черкаській області, правопорушення було вчинене у ніч з 31 травня на 1 червня.

Зроблена із пластику скульптура обгоріла переважно спереду.

За даними правоохоронців, зловмисники обмотали пам’ятник старим одягом, мотузками, просочили все це смолою та дизпаливом і підпалили.

За словами головного архітектора Канева Ігоря РЕНЬКАСА, після підпалу пам’ятник необхідно повністю реставрувати.

За фактом вандалізму порушено кримінальну справу.

Довідка УНІАН. Місяць тому пам’ятник В.Леніну був відреставрований на кошти жителів Канева, які пожертвували на це майже 15 тис. грн.