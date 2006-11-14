...А може і Щербаня ніякого не було?

У Генеральній прокуратурі України не можуть однозначно сказати, керуючись наявними матеріалами слідства, винен у скоєнні якихось злочинів екс-губернатор Сумщини Володимир ЩЕРБАНЬ, чи ні. Про це сьогодні у вечірньому випуску новин на телеканалі “1+1” повідомив заступник Генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН.

“Ми не можемо сьогодні однозначно відповісти на питання, винен ЩЕРБАНЬ у цих злочинах чи ні”, - сказав він.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що сьогодні В.ЩЕРБАНЬ був у Генпрокуратурі на допиті.

При цьому він зауважив, що “поки у справі крапку ставити рано”. За його словами, слідча група у цій справі працює. “Якщо буде доказано, що ЩЕРБАНЬ винен в скоєнні цих злочинів або якихось інших злочинів, ЩЕРБАНЬ буде притягнутий до кримінальної відповідальності”.

“І якщо доказів буде недостатньо, слідчий зобов’язаний буде винести постанову про припинення кримінальної справи по відношенню до ЩЕРБАНЯ”, - сказав Р.КУЗЬМІН.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся до України зі США, де він був затриманий 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЬ був доставлений в Генпрокуратуру, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів Яна ТАБАЧНИКА, Євгена ГЕЙЛЛЕРА і Михайла МИРОНЕНКА.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ звинувачують у здійсненні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами тощо.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.