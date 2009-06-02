Два вибухи в Мелітополі зробили злочинці і три - міліція

В Ощадбанку Мелітополя сьогодні сталися два вибухи сумарною потужність 500-550 грамів у тротиловому еквіваленті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Мелітополі прокурор Запорізької області Валерій КУЛАКОВ.

За попередніми даними, перший вибух - близько 100-150 грамів у тротиловому еквіваленті, стався на порозі відділення Ощадбанку, другий – близько 400 грамів у тротиловому еквіваленті - всередині приміщення банківського відділення.

Ще три вибухи, які чули люди, що знаходилися поблизу будівлі, до дій зловмисників відношення не мали – вони були організовані вибухотехніками, що розчищали таким чином доступ в приміщення слідчо-оперативній групі, сказав В.КУЛАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у відділенні Ощадбанку в Мелітополі в результаті вибухів постраждали 25 осіб, двоє з яких - діти. Стан здоров`я 6 кваліфікується медиками як важкий, але загрози для життя не представляє. За фактом вибуху порушено кримінальну справу за статтею "Замах на умисне вбивство, вчинений з хуліганських мотивів, способом, небезпечним для життя багатьох".