Курси валют в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,60 грн./дол., продають – по 7,65 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара не змінився порівняно з 2 червня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,55-7,63 грн./дол., з продажу – 7,64-7,70 грн./дол.

Сьогодні середній курс придбання євро в українських банках дещо підвищився, порівняно з 2 червня, і становить 10,71 грн./євро, продажу – підвищився на 0,7% - до 10,94 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,55-10,8201 грн./євро, з продажу – в межах 10,75-11,00 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні дещо підвищився, порівняно з 2 червня, і становить у середньому 0,2323 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,8% - до 0,2529 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,247 грн./рубль, з продажу – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,61 грн./дол., продають – по 7,65 грн./дол. (курс не змінився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,77 грн./євро, що на 0,7% дорожче, ніж учора, продажу – 10,95 грн./євро, що на 0,8% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 0,9%, порівняно з 2 червня, і становить в середньому 0,2322 грн./рубль, продажу – також на 0,9% - до 0,2556 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,57/7,65 грн., євро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,50/7,70 грн., євро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,60/7,64 грн., євро – 10,78/10,93 грн., рубль – 0,235/0,245 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 3 червня, становить: гривні до долара США – 7,6115, до євро – 10,837254, до російського рубля – 0,24767.