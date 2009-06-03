Україна і ЄС обговорять наболіле питання

Сьогодні у Люксембурзі (Велике Герцогство Люксембург) у рамках сьомого засідання міністрів юстиції та внутрішніх справ у форматі Україна-Трійка ЄС відбудеться обговорення питань запровадження безвізового режиму поїздок до Європейського Союзу для громадян України, а також реалізації плану дій Україні-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами керівника офіційної делегації, міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА, під час засідання відбудеться обговорення перспектив переговорного процесу щодо запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до Європейського Союзу. М.ОНІЩУК наголосив, що повна імплементація Україною та ЄС угоди про спрощене оформлення віз визначено одним з пріоритетів майбутньої спільної роботи.

Крім того, під час засідання відбудеться обговорення результатів реалізації оновленого Плану дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи і безпеки. Зокрема, порушуватимуться питання міграції та притулку, управління кордонами, боротьби з організованою злочинністю, корупцією, торгівлею людьми, а також співробітництва з Європолом та Євроюстом.

Передбачається, що з європейської сторони в засіданні братимуть участь представники ЄС, а також міністри юстиції та внутрішніх справ Чехії - країни, що головує у Європейському Союзі, та Швеції – країни наступного головування.

З українського боку в засіданні Україна - Трійка ЄС братимуть участь представники міністерств юстиції та внутрішніх справ, МЗС, Державної прикордонної служби.

*** Оновлений план дій у сфері юстиції, свобод та безпеки було погоджено 11 червня 2007 року у Люксембурзі під час чергового засідання Україна - Трійка ЄС. План дій являє собою одну з найважливіших складових нового базового договору між Україною та Європейським Союзом. Оновлений план містить близько 100 цілей та передбачає понад 200 спільних заходів (попередній План дій, ухвалений у 2002 році, містив 42 цілі та 134 спільні заходи).