Ситуація з правами людини цього року в Україні погіршилася – правозахисники

Ситуація з правами людини та основоположними свободами в Україні погіршилася, порівняно з 2016 роком, та відрізняється в окупованому Криму та окупованих районах Донецької та Луганської областей, від території, яка контрольована урядом вздовж лінії розмежування та інших регіонах країни.

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«В цілому ми констатуємо, що в 2017 році загальний стан з правами людини та основоположними свободами в Україна погіршився, в порівнянні з 2016 роком. А в 2016 році він погіршився, як ми констатували рік тому, в порівнянні з 2015 роком», - сказав він.

За його словами, окупація частини України та збройний конфлікт на сході є одним з головних джерел системного та масового порушення прав людини.

«Вони розділили нашу країну на чотири частини, в яких інша реальність з правами людини, це окупований Крим, окуповані частини к Донецької та Луганської областей, третя реальність – територія, яка контрольована урядом вздовж лінії розмежування, четверта – це решта регіонів України. Ситуація тут зовсім інша. До Майдану і до війни ми не мали таких розбіжностей із дотриманням прав людини», - пояснив Захаров.

За його словами, на контрольованій території це насамперед проявилося у масовому порушенні економічних та соціальних прав, що поставило велику частину населення країни за межу виживання. Значне зростання тарифів на комунальні послуги, цін на продукти та ліки не було компенсоване державою навіть для соціально слабких верств населення.

«Основні тренди, які були в 2016 році, почалися ще раніше, вони посилювалися і загострювалися, а саме зростання бідності і соціальної нерівності. В 2017 році ще більшою стала різниця між багатими та бідними», - підкреслив Захаров.

Разом з тим, як додав він, у «сірій зоні», де кожної ночі можуть бути обстріли не всюди є опалення, газопостачання, вода, часто користуються буржуйками, є населені пункти, де майже немає непошкодженого будинку. А на території самопроголошених республік зовсім не можна здійснювати громадянські та політичні права і свободи. Можливості для висвітлення альтернативних поглядів просто не існує, люди переслідують навіть за публікації у власних блогах, їх звинувачують в екстремізмі, державній зраді, шпигунстві та інших вигаданих злочинах. Постійно зникають безвісти люди, масово порушується також соціальні та економічні права, ціни на усі основні продукти харчування вищі ніж на контрольованих територіях, а пенсія та зарплатня значно менше.

Керівник адвокаційного центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров розповів, що в Криму продовжувалася політика спрямована на позбавлення кримськотатарського народу етнічної та релігійної ідентичності. Репресії проти кримських татар посилювалися, кількість українських громадян «в’язнів Кремля» все зростає, а про прояв в Криму української ідентичності годі й говорити, це одразу викликає репресії.

«Створення атмосфери страху, безсилля і безнадії, терор проти інакодумців, порушення прав і свобод, презирство до людської гідності… тотальна пропаганда – це загальна ситуація в Криму. Продовжуються традиції сталінських переслідувань кримських татар, іде латентна депортація, створюється неможлива ситуація для існування на півострові», - розповів він.