У Донецьку серед білого дня пограбували відділення Ощадбанку

Сьогодні вдень у Донецьку було пограбовано відділення Ощадбанку.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Донецькій області, о 13.05 по лінії «102» надійшло повідомлення про розбійний напад на одне з відділень вказаної фінансової установи.

За словами очевидців, невідомий чоловік у масці та окулярах зайшов до приміщення банку та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, став вимагати у касира гроші.

Касир швидко зорієнтувалась у ситуації і, мотивуючи тим, що тільки що віддала всю суму клієнту, показала грабіжнику лише рештки грошей (менше 1 тис. грн.), які він забрав і втік з місця пригоди.

У місті оголошено спеціальний план з розшуку та затримання зловмисника.