Парламент перейменував село Берестечко

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про перейменування села Берестечко Верховинського району Івано-Франківської області».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 303 із 433 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Даною постановою село Берестечко перейменовано на село Дземброня.

Як зазначалося на засіданні парламенту, Дземброня - це давня назва села. Питання щодо перейменування села було підтримано громадянами на місцевому референдумі 18 лютого 2007 року.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, у цьому селі бували Леся Українка, Василь Стефаник, а також Сергій Параджанов.

«Саме урочище Дземброня надихнуло його на зйомки найвідомішої української кінострічки «Тіні забутих предків», - йдеться в пояснювальній записці.