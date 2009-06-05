Оголошено у розшук громадянина, який зламав руку фотокору „Комерсанта”

Громадянин К., який зламав руку фотокореспонденту газети „Комерсант” Олександрові ТЕЧИНСЬКОМУ, перебуває у розшуку. Про це у відповідь на вимогу Київської незалежної медіа-профспілки порушити кримінальну справу за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістам написав у листі до Київської незалежної медіа-профспілки начальник слідчого відділу Печерського райвідділу міліції Києва С.РЕВА, повідомили УНІАН у прес-службі КНМП.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2008 року біля Будинку звукозапису у Києві на вулиці Леоніда Первомайського під час акцій протесту проти незаконної забудови було побито фотожурналістів О.ТЕЧИНСЬКОГО і Володимира ГОНТАРЯ. О.ТЕЧИНСЬКОМУ зламали руку. В журналіста Ігоря ЛУЦЕНКА відібрали фотокамеру і повернули її з пошкодженнями. Побиття здійснювала група працівників охоронної фірми, яка охороняла будівництво. За свідченнями постраждалих журналістів, біля місця події перебувала група міліціонерів, котра мовчки спостерігала за подіями.

За інформацією Медіа-профспілки, у листі С.РЕВИ на адресу КНМП відзначається, що досудовим слідством встановлено, ніби громадянин К. „із хуліганських спонукань, грубо порушуючи громадський порядок, із мотивів явної неповаги до суспільства, використовуючи дерев`яну палицю, тобто предмет заздалегідь заготовлений для нанесення тілесних ушкоджень, проявляючи особливу зухвалість, безпричинно наніс громадянинові ТЕЧИНСЬКОМУ Олександрові Олександровичу тілесні ушкодження, після чого з місця вчинення злочину зник. На даний момент громадянин К. оголошений у розшук”.

С.РЕВА пише, що порушити кримінальну справу за фактом перешкоджання професійній діяльності журналіста відносно К. буде можливо тоді, коли останнього буде затримано і допитано з приводу подій 2 жовтня 2008 року.

КНМП вважає, що це було не просто хуліганство, а саме перешкоджання професійній діяльності. Адже К. вдарив журналіста колодою по руці під час того, як той знімав акцію протесту проти, як вважають організатори акції, незаконної забудови. Таким чином він перешкодив належному висвітленню цієї події.