Охоронці проблемної забудови зламали руку журналістові (додані фото)

У Києві на вул.Леоніда Первомайського між 19 і 20 годинами сталася бійка під час якої, крім її учасників, постраждали й журналісти.

Про це повідомив кореспондент УНІАН з місця події. Зокрема, під час сутички було збито на землю та побито представників преси, а одному з фотокореспондентів зламали руку.

Як повідомлялося, сьогодні о 5.50 ранку розпочався прорив на територію Будинку звукозапису (вул. Первомайського, 5б) з метою завезення техніки для початку будівництва чергової висотки. Мешканці прилеглих будинків, котрі уже близько місяця чергують довкола майданчика, намагалися зупинити співробітників охоронного агентства та “молодиків спортивного вигляду”.

Розпочалось протистояння.

У відповідь на 18.00 захисники майданчика скликали місцевих жителів на спільну із співробітниками Будинку звукозапису та активістами громадської ініціативи "Збережи старий Київ" акцію проти захоплення території.