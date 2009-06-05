Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, яке заставне майно виставлене на продаж у проблемних банках

Банк Надра

У банку «Надра» найширший список майна, що реалізовується. Банк продає 337 автомобілів, 183 будинки, 404 земельних ділянки і 257 квартир у всіх регіонах України. Правда, придбати заставу дешево навряд чи вийде. Так, двокімнатна квартира в Києві по вул. Щербакова виставлена на продаж за 207 тисяч доларів, «троячка» по вул. Щорса — 295 тисяч доларів, однокімнатна по вул. Марини Цветаєвої — 110 тисяч доларів.

Автомобіль Nissan Micra (2006 року випуску) банк продає за 15 тисяч доларів, Skoda Octavia Tour (2008 року випуску) — за 23 тисячі доларів, а автомобіль Mazda 6 (2007 року випуску) — за 30 тисяч доларів. «Ви можете придбати майно за свої гроші, за гроші з депозиту або поточного рахунку в нашому банку. Якщо у вас буде недостатньо коштів — необхідну суму банк може видати в кредит», — повідомив оператор колл-центру банку.

Банк Київ

Банк виставив на реалізацію дві земельні ділянки в Київській області, продається також 16 автомобілів (кілька місяців тому їх було 20). Розширився асортимент заставних квартир, що реалізуються, — тепер їх можна придбати в Києві, Вишгороді і Вінниці. Квартири по вул. Ірпінській в Києві продають по 12,5 тисячі гривень за квадратний метр. У селі Петрівське Києво-Святошинського району квартири дешевші — 8,08 тисячі гривень за квадратний метр. Проте з банком можна домовитися і про меншу ціну. «Можливий торг», — мовиться в оголошенні.

Крім цього, в банку можна придбати 22 банкомати і 19 POS-терміналів, кондиціонери, газонокосарки, а також телевізор з функцією караоке і холодильник.

«Арма»

Заставне майно, виставлене банком на продаж, просто вражає різноманітністю. У банку, наприклад, можна придбати ювелірні вироби, коштовні камені, будівельні крани, нафтобазу, 10 торгових приміщень з устаткуванням у Донецьку, два діючі пансіонати в Донецькій області і один у Севастополі, 19 земельних ділянок в Гостомелі, родовище граніту в Рівненській області.

Укрпромбанк

На сайті фінустанови висить оголошення про продаж квартир в новобудовах в Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Кіровограді, Києві, Львові, Миколаєві, Рівному, Севастополі, Сумах, Тернополі і Хмельницькому.

У Києві квартири на продаж виставлені в будинку по вул. Княжий Затон (здати будинок в експлуатацію обіцяють в IV кварталі цього року). Крім того, продається 96 квартир в селі Проліски Бориспільського району Київської області.

«Національний стандарт»

«У зв`язку з реорганізацією і скороченням регіональної мережі банк пропонує до реалізації майно», — мовиться на сайті банку. Фінустанова планує пустити з молотка касове устаткування, засоби зв`язку (телефони, факси, АТС), офісні меблі, банківські сейфи, банкомати ProCash 1500 хе, РОS-термінали, кіоски самообслуговування TechPro 3000M, комп`ютери та іншу офісну оргтехніку.