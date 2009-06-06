Донецьк і Тернопіль борються з наркотиками

У Донецькій області з початку цього року правоохоронцями було вилучено з незаконного обороту понад 202 кг наркотичних речовин.

Про це УНІАН повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, усього за перші п`ять місяців року по лінії боротьби з незаконним оборотом наркотичних засобів було виявлено 2366 фактів незаконного обороту наркотиків, зокрема 516 фактів збуту.

Також у Донецькому регіоні за цей період було виявлено 6 злочинних груп наркозбувачів, перекрито 23 канали надходження наркотиків в область.

***

На Тернопільщині затримано угруповання з п’яти осіб, яке займалося виготовленням та збутом наркотиків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, один з членів угруповання надавав своє житло за дозу наркотику, ще двоє тернополян варили й збували опій, двоє іногородніх членів угруповання заготовляли наркотичну сировину. Продавали зловмисники наркотики тридцятьом залежним молодим людям понад 2 роки. Аби не попастися, вони брали гроші у наркоманів, після чого повідомляли їм місце, в якому схована оплачена ними доза. Кожна доза вартувала 50-60 грн.

Під час затримання у зловмисників було вилучено 12 кг макової соломки, 50 доз опію, понад 10 літрів прекурсорів, які використовували для виготовлення наркотиків, 10 тис. грн., отриманих від реалізації наркотиків. Накладено арешт на майно вартістю понад 230 тисяч.

Порушено кримінальні справи за чотирма статтями Кримінального кодексу України, серед яких збут наркотичних речовин, надання приміщення для виготовлення наркотиків, використання прекурсорів та використання коштів, здобутих злочинним шляхом.