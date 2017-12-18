На Чернігівщині від ураження струмом загинув 21-річний військовий

На Чернігівщині від ураженням струмом загинув 21-річний військовослужбовець контрактної служби. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, учора надійшло повідомлення про виявлення біля трансформатора поблизу станції Жукотки у Чернігівському районі чоловіка без ознак життя.

Поліція встановила, що померлий – 21-річний військовослужбовець за контрактом, механік-водій родом із Львівської області, який проходив військову службу в одній із військових частин на Чернігівщині.

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За попередніми висновками, він отримав ураження електричним струмом від дротів трансформаторної підстанції біля залізничної колії. Інших тілесних ушкоджень, окрім характерних після ураження електричним струмом, не виявлено.

Зазначається, що військовослужбовець перебував у відрядженні, повертався із навчань із смт Гончарівське, і на залізничній станції «Жукотки» особовий склад та техніка завантажувалися на потяги.

За фактом загибелі проводиться перевірка.

Раніше стало відомо, що у Харкові внаслідок ураження струмом на батуті загинула 17-річна дівчина.