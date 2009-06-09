Завтра Кабмін ухвалить рішення щодо входження, мінімум, у три банки

Уряд України планує на засіданні в середу ухвалити остаточне рішення про рекапіталізацію перших трьох банків – "Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції у вівторок.

«Ми, я думаю, завтра остаточно ухвалимо рішення про входження уряду, як мінімум, до трьох банків як власника», - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що основна робота з підготовки банків до рекапіталізації покладена на Національний банк.

Прем`єр також повідомила, що на сьогоднішній день графік рекапіталізації, узгоджений з МВФ і Світовим банком, не зірвано.

Нагадаємо, Президент України Віктор ЮЩЕНКО у вівторок піддав уряд критиціза затримку процедури рекапіталізації комбанків.

«Я не знаю країни у світі, яка б за дев`ять місяців кризи не зробила б жодної операції з рекапіталізації системи (банківської – УНІАН). Україна – єдиний випадок. І кожного разу прем`єр-міністр мені заявляє: «Все підготовлено»... або на 22 мільярди, або на 40 мільярдів, і рекапіталізація системи, економіки піде», – заявив В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що через затримку рекапіталізації банків за 5-6 місяців економіка країни недоотримала десятки мільярдів гривень.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією джерела в Кабінеті Міністрів, ухвалення урядом України остаточного рішення про рекапіталізацію перших трьох банків затягується через відсутність в Кабміні необхідних документів від Національного банку.

За його даними, минулого тижня Нацбанк так і не передав Міністерству фінансів статутні документи цих банків, приведені у відповідність до досягнутих 27 травня ц.р. між Мінфіном і Нацбанком домовленостей з питання рекапіталізації.

Нагадаємо, остаточне рішення про рекапіталізацію перших трьох банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ» – Кабмін мав намір прийняти у суботу, 30 травня, потім, за неофіційною інформацією, – на позачерговому засіданні 5 червня.

Інформацію про стан капіталів банків, а також про суми, необхідні для вливання в банки, які планується рекапіталізувати, Міністерство фінансів і Нацбанк узгодили 27 травня. Обсяг капіталізації за кожним банком, за інформацією в.о. міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО, становить приблизно 3 млрд. грн.