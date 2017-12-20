В Одеської області встановлено три святкові рекорди України (відео)

У місті Доброславі Одеської області встановлено три рекорди України - з наймасовішого параду святих Миколаїв, найбільшої ялинки з олівців і найбільшої арт-інсталяції «10 заповідей».

Читайте такожНа Одещині зробили двометрову ялинку з олівців (фото)Як повідомили УНІАН у Доброславській селищній раді, всі три рекорди офіційно зафіксовані увечері 19 грудня представником Національного реєстру рекордів України Ланою Вєтровою.

На парад вулицями Доброслава вийшло 815 святих Миколаїв, одягнених у костюми різних кольорів. У встановленні рекорду взяли участь місцеві жителі різного віку - від літніх людей до відповідно вбраних малолітніх дітей, частину яких батьки несли на руках.

Також до Книги рекордів України занесли ялинку, створену з більш ніж 23 тис. різнокольорових олівців. Її висота становить майже 2,5 м.

За словами голови селищної ради Людмили Прокопечко, для створення ялинки олівці збирали всім селищем. Перед фіксацією рекорду незвичайне новорічне дерево, яке вінчає зірка, встановили на центральній площі Доброслава.

Третій рекорд - найбільша арт-інсталяція «10 заповідей». Металеву композицію було встановлено на вулиці Першотравневій у жовтні 2017 року. Вона являє собою розворот фоліанта, над яким летить голуб. На сторінках викарбувано 10 заповідей. Творці інсталяції - скульптор Віталій Квак і коваль Освальдо Іскерго Фрага.