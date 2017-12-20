У Криму суд окупантів скасував український вирок вчителю-сепаратисту, але не реабілітував його

"Верховний суд" анексованого Росією Криму скасував вирок стосовно громадського активіста Валерія Под'ячого, винесений шість років тому українським судом за заклик віддати півострів Росії. Про це повідомляє ТАСС.

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Под'ячий був засуджений у 2011 році за статтею про зазіхання на територіальну цілісність України. Його засудили до двох років умовно з випробувальним терміном у два роки. За словами адвоката Под'ячого, суддя виніс рішення, що цей вирок скасовано і провадження у справі завершено "за відсутністю складу злочину".

У той же час, у реабілітації Под'ячому відмовлено. Адвокат заявив про намір оскаржити цю частину рішення.

У серпні 2017 року Київський районний суд Сімферополя відмовив Под'ячому у праві влаштуватися на роботу вчителем у школу через непогашену судимість.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня двом екс-депутатам Криму повідомили про підозру у держзраді.