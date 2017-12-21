Суд у Києві завтра оголосить вирок Крисіну, причетному до нападу у 2014 році на журналіста Веремія

Завтра об 11.00 суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник оголосить вирок Юрію Крисіну, який обвинувачується у нападі 18 лютого 2014 року на журналіста В’ячеслава Веремія. Про це УНІАН повідомив прокурор Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Олексій Донський.

Читайте такожСуд заслухав ключового свідка у справі про вбивство журналіста Веремія (відео)Донський нагадав, що Крисін обвинувачується у нападі разом з іншими особами на Веремія. Вони побили журналіста битами. Провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганські дії, вчинені групою осіб із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень").

Також прокурор додав, що Крисін є фігурантом ще одного кримінального провадження, у якому він є підозрюваним у залученні групи осіб, так званих "тітушок" (деякі з них мали зброю), на вулицю Велика Житомирська з метою перешкодити учасникам акцій протесту.

Нагадаємо, що Веремій був убитий в ніч на 19 лютого 2014 року. Тоді він їхав з роботи на таксі додому. На розі вул. Володимирської та Великої Житомирської журналіст помітив озброєних «тітушок» в камуфляжі та масках і намагався їх сфотографувати з машини. Озброєні люди напали на автомобіль, почали його трощити, витягнули водія та пасажирів. Водієві та іншому пасажиру після побиття вдалося втекти, а Веремія «тітушки» сильно побили, після чого вистрелили у спину.

Веремія було доправлено до реанімації Київської лікарні швидкої допомоги, проте внаслідок втрати великої кількості крові та травм вранці 19 лютого він помер під час операції.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є чоловік на ім'я Джалал Алієв.

За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці у липні 2015 році.