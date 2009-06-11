Світові ціни на нафту підвищилися
00:58, 11 червня 2009Суспільство
997 0
Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 10 червня на провідних нафтових біржах підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням в липні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 70,80 (+1,18) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 71,33 (+1,32) дол./бар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter