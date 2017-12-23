Нова потужна зброя: фоторепортаж випробувань ракетного комплексу "Вільха"

Україна успішно випробувала ракетний комплекс "Вільха".

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що останні випробування показали переваги українських ракет над російськими аналогами.

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Цим випробуваннями завершився цілий етап в роботі українських розробників і виробників ракетної техніки. «Зараз можна з упевненістю сказати, що Україна має нову могутню ракетну зброю, яке стане вагомим аргументом стримування агресора», - підкреслив секретар РНБО.