Випробування показали переваги українських ракет над російськими аналогами - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголосив, що останні випробування показали переваги українських ракет над російськими аналогами. Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це він заявив після випробувальних пусків ракет на військовому полігоні в Одеській області.

Турчинов зазначив, що випробування нової української ракетної техніки пройшли успішно.

За його словами, з цими випробуваннями завершився цілий етап в роботі українських розробників і виробників ракетної техніки. «Зараз можна з впевненістю сказати, що Україна має нову потужну ракетну зброю, яка стане вагомим аргументом стримування агресора», - наголосив секретар РНБО.

Турчинов розповів, що під час випробувань перевірялась високоточна система наведення, уточнення балістичних характеристик, ефективність нового твердого ракетного палива та надійність враження цілі бойовою частиною ракети. «Також, що дуже важливо, ми перевірили якість нових ракетних корпусів з надміцних сплавів, виготовлених на унікальному технологічному обладнанні, монтаж якого завершився минулого місяця в Державній акціонерній холдинговій компанії «Артем»», - повідомив секретар РНБО.

«Під час випробувань ракети потрапили прямо в точку прицілювання, це унікальний результат, який вчергове доводить переваги українських ракет над російськими аналогами», - наголосив Турчинов.

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«Сьогодні ми зробили ще один потужний крок для зміцнення оборони і безпеки України», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що це були випробування нового ракетного комплексу на базі реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч». "Робоча назва комплексу «Вільха». Пуски відбулися на полігоні під Одесою – в місці, де такі випробування проводилися вперше", - зазначив він.