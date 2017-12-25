Подарунок на Різдво: власники німецького готелю передали меблі українським лікарням

Подружжя власників готелю із західнонімецького міста Герфорд вирішило попри бізнес-невдачу допомогти українським лікарням. Перед Різдвом вантажівка з інвентарем вирушила до України, передає "Німецька хвиля".

Готель у західнонімецькому Герфорді, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, перед Різдвом 2017 року, закрився після 23 років діяльності. Власники закладу, подружжя Гайке та Кай Польманн вирішили передати інвентар готелю двом українським шпиталям, де лікують постраждалих від бойових дій на Донбасі. В організації транспортування допомагало об'єднання Brückenschlag Ukraine ("Наведення мостів з Україною").

"Ми прожили непростий (для бізнесу. - ред.) рік, але отримали значну підтримку наших клієнтів. Тому хотіли б також зробити щось значуще, тож подумали про допомогу Україні. Меблів нам не шкода, а от за гостями сумуватимемо", - каже Гайке Польманн. Нерухомість подружжя втратило у суперечці із банком після проведення примусового аукціону.

Подарунок від Польманнів вантажівкою вже відправили до України: це 130 стільців, 60 столів, 50 ліжок та матрасів, 40 шаф, а також білизна та промислові пральні машини. Елегантні меблі, придбані готелем 1997 року, досі перебувають у чудовому стані. Розбирати та пакувати їх допомагали п’ятеро українців. "Це буде чудовий подарунок під ялинку", - зазначив представник об'єднання Brückenschlag Ukraine Карл-Германн Кроґ.

Це не єдина акція допомоги Україні у Німеччині до Різдва - раніше на Закарпаття відправили понад тисячу різдвяних подарунків, які збирали у Баварії та в інших регіонах країни.