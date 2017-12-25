У Дніпрі вперше офіційно відсвяткували католицьке Різдво (фото)

25 грудня Дніпро разом з усією Україною та світом вперше святкує Різдво за Григоріанським календарем. З цієї нагоди на центральній площі міста зібралися понад тисячу людей.

Увечері дніпрян і гостей міста привітав міський голова Борис Філатов. Він зазначив, що Дніпро – багатонаціональне та мультикультурне місто, і люди тут відкриті до всього нового.

«Тут зібралися різні люди, різні конфесії. І ніколи такого не буде, щоб мер був до когось ближче, а до когось – навпаки. Наше місто – для всіх. Тож я всіх вас вітаю з цим світлим святом. Добрі християни, до якої конфесії вони б не належали, на якому континенті вони б не жили, сьогодні в усьому світі відзначають Різдво. Бережи вас Господь!» – побажав Борис Філатов.

Святкування у Дніпрі розпочали близько 15-ої години. Гостям свята показали різдвяний мюзикл «Симфонія Різдва». Тут також провели молитву за Україну та світ. Зі сцени на площі Героїв Майдану лунали вітання від представників 7 християнських конфесій і Ради церков міста.

Організували і відеопривітання від діаспор із США, Канади та країн Європи. Також на площі влаштували збір подарунків для дітей учасників АТО й малечі з числа дітей-сиріт і переселенців.

Нагадаємо, що рік тому в місті святкували Європейське Різдво, а восени цього року дніпряни разом відзначали День подяки – традиційне свято для США, Канади, Нідерландів і Швейцарії.

Як відомо, цього року в Україні католицьке Різдво стало офіційним святом і вихідним днем.