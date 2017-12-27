Американський рок-гурт Imagine Dragons вперше виступить в Україні

В Україні в наступному році вперше виступлять Imagine Dragons. Про це пише Karabas.com.

Концерт відбудеться 31 серпня 2018 року на київському НСК «Олімпійський». Kiev.vgorode.ua повідомляє, що квитки з'являться у продажу 9 січня в 12:00.

Imagine Dragons - американський інді-рок гурт, утворений в Лас-Вегасі в 2008 році. Назва групи являє собою анаграму, значення якої знають лише учасники. У 2012 вийшов дебютний альбом Night Visions.

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У 2015-му році світ побачив другий студійник «Smoke + Mirrors», а в 2017-му третій під назвою «Evolve», який буде представлений на концерті в Києві.