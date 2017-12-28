У Дніпрі ветерани АТО блокували автовокзал через відмову у пільговому проїзді (відео)

Сьогодні, 28 грудня в Дніпрі ветерани АТО блокували автовокзал з вимогою розібратися в ситуації з перешкоджанням пільгового проїзду учасників бойових дій.

Причиною такої акції став вчорашній інцидент, коли в касі автовокзалу атошнику щодо посвідчення учасника бойових дій (УБС) відмовили у продажу пільгового квитка. Про це повідомила правозахисник, адвокат і волонтера Юлія Сегеда, пише місцеве видання "Наше місто".

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Касир та черговий диспетчер відмовилися продати квиток, посилаючись на те, що програма працює не коректно і немає можливості надрукувати пільговий квиток. Після чого АТОвець викликав патрульну поліцію.

Працівники автовокзалу відмовилися коментувати ситуацію прибулим правоохоронцям.

Сьогодні ветерани АТО і інспектори "Укртрансбезпеки" з'ясовували причини сформованої ситуації в адміністрації Дніпровського автовокзалу. Щоб бути почутими, АТОшникам довелося блокувати шлагбаум на виїзді з автовокзалу.

Нагадаємо, що за законом України 3551 ветеран АТО з посвідченням УБС не просто має право на безкоштовний проїзд, але і має право на позачергове придбання квитків.

Відео Facebook Родіон Кудряшов

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