Погода на неділю

Завтра на півночі України місцями очікуються невеликі дощі, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°; у східних, південних областях та у Криму вночі 11-16°, вдень 21-26°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Київській області у неділю очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°; у Києві вночі 8-10°, вдень 18-20°.