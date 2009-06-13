Погода на неділю
13:13, 13 червня 2009Суспільство
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Дощі - лише на півночі
Завтра на півночі України місцями очікуються невеликі дощі, на решті території без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°; у східних, південних областях та у Криму вночі 11-16°, вдень 21-26°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.
У Київській області у неділю очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°; у Києві вночі 8-10°, вдень 18-20°.
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