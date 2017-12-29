Поліції не вистачає відеокамер для фіксації обшуків в рамках закону "маски-шоу стоп" - Князєв

Поліції не вистачає відеокамер для фіксації слідчих дій в рамках так званого закону "маски-шоу стоп".

Про це голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив в інтерв'ю УНІАН, відповідаючи на запитання, чи вистачає відеокамер.

"Звісно, ні. Зараз - кінець фінансового року. Треба прозоро оголошувати торги (на закупівлю відеокамер - УНІАН). Якщо навіть зараз оголошу, на кінець фінансового року я не встигну. Закон діє, але тепер на обшуки черги шикуються", - сказав він.

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Водночас Князєв уточнив, що деяку кількість відеокамер поліція має.

"У нас же не така ситуація, що взагалі відеокамер немає. Якщо сьогодні вночі карний розшук піде проводити 71 обшук, то 71 камеру я за вчора і позавчора стягував з усіх регіонів. Мені керівники обласних управлінь скаржаться, а я кажу: «Дайте мені, в обід - віддам». Завтра о 6 ранку слідчі проведуть обшуки, до обіду ці камери швидко повеземо на державному бензині в регіони, щоб там свої обшуки проводили. Тому що правоохоронна машина не повинна зупинятися", - сказав Князєв.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня в Україні набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування».

Закон називають "маски-шоу стоп", ним, серед іншого, запроваджено обов'язкову відеофіксацію подій під час проведення обшуків і заборону на порушення кримінальних проваджень у разі, якщо за даною фабулою справу раніше було закрито якимось силовим органом.