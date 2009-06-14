Корабель НАТО підібрав біля берегів Сомалі індійських моряків
15:08, 14 червня 2009Суспільство
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Пірати тримали їх 10 днів
Португальський військовий корабель Corte-Real, який входить до складу військово-морського угруповання сил НАТО в Аденській затоці, підібрав біля берегів Сомалі 14 індійських моряків із захопленого піратами невеликого каботажного судна Vishvakalyan. На ньому моряки мали доставити вугілля в Об`єднані Арабські Емірати, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.
Моряки повідомили, що пірати тримали їх протягом 10 днів. Весь цей час їх жорстоко били. Пірати забрали особисті цінні речі моряків і провізію. Потім їх відпустили. Моряки близько доби дрейфували на судні без їжі і води.
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