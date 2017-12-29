Київ зупинився у 9-бальних заторах (карта)

Затори у Києві сягнули 9 балів, рух було паралізовано у столиці вже після обіду. Наразі центр міста рухається дуже повільно. Про це свідчать дані сервісу Google.

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Так, рух паралізовано в центрі міста, очікується, що пік заторів спаде після 17:00. Зазначимо, що така ситуація на дорогах Києва склалася через новорічні вихідні.

На мостах "тягучок" поки не спостерігається, тільки на під'їздах до мосту Патона. Ускладнено рух у районі багатьох станцій метро.

Проблеми з рухом також на бульварах Лесі Українки й Тараса Шевченка, вулицях Басейній, Хрещатику, Богдана Хмельницького.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Київ паралізував потужний снігопад. Місто скували 9-бальні затори, сталася велика кількість ДТП.