В Одесі встановлена гігантська скульптура ангела з мобільним телефоном (фото)

В Одесі сьогодні встановлену гігантську скульптуру ангела з мобільним телефоном. Як передає кореспондент УНІАН, в суботу завершено монтаж композиції відомого скульптора Олександра Мілова.

За його словами, скульптура під назвою «Ворота раю» виготовлена за технологією аналогічною тій, за якою була зроблена його скульптура «Любов», яка підкорила в 2015 році американський арт-фестиваль Burning Man.

Зокрема, ангел з мобільним пристроєм і мечем зроблений з металевих труб. Його встановлено на будівлі підприємства «Стальканат», розташованого по вулиці Водопровідній. Вага композиції близько 13 тонн разом з опорною конструкцією, безпосередньо фігури - 10 тонн.

Ширина композиція близько 18 метрів, глибина - близько 11 метрів. Частина, що височіє над будівлею - 15 метрів, вниз - близько 6-7 метрів.

Скульптура з підсвічуванням.

В результаті створено ефект величезного ангела, що сидить на краю даху.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році композиція одеського скульптора Олександра Мілова «Любов» підкорила американський арт-фестиваль Burning Man.

В Одесі встановлено роботи Мілова - пам'ятник персонажу фантастичної кіносаги «Зоряні війни» Дарту Вейдеру, якого перероблено з монумента Леніну, а також 4-метровий робот-трансформер, зроблений з автомобілів.

Довідка УНІАН. Олександр Мілов - автор багатьох оригінальних проектів, в числі яких - «Любов», який підкорив у 2015 році знаменитий американський арт-фестиваль Burning Man (пустеля Black Rock, штат Невада). Композиція являє собою чоловіка і жінку ростом в 7,5 метрів і 5-метрових дітей. В цілому, конструкція має 17,5 метрів довжини, 5,5 - ширини і 7,5 - висоти.