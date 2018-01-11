У Вінниці затримали адвоката, який вимагав 15 тисяч доларів хабара

Прокуратура Вінницької області спільно з СБУ затримала адвоката під час отримання 15 тис доларів хабара.

Про це у середу повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Читайте такожНАБУ на хабарі затримало голову Дружківського міськсуду Донецької області

"10.01.2018 викрито та в порядку ст. 208 КПК України затримано на місці події адвоката, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 15 тис доларів США, за сприяння у не притягненні особи до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на об’єктивне встановлення обставин кримінального правопорушення, у тому числі, проводиться низка оглядів та обшуків, допитуються заявник та свідки.

"Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та обрання останньому запобіжного заходу", - повідомляє прокуратура.

За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.