Суд послабив запобіжний захід екс-ректору НАУ у справі про одержання 100 тисяч євро хабара

Печерський районний суд Києва призначив до розгляду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом умисного невиконання судових рішень, вимагання та отримання виконувачем обов’язків ректора Національного авіаційного університету Володимиром Харченком та іншими особами неправомірної вигоди в особливо великому розмірі - 100 тис. євро.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не уточнивши дату судового засідання.

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За результатами підготовчого судового засідання у вказаному кримінальному провадженні 22 грудня Печерським райсудом призначено до судового розгляду у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням Харченка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України, Крижанівського – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ та Бойчука – ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ.

Нагадується, що Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування провадження ще у грудні 2016 року, а обвинувальний акт після ознайомлення сторони захисту з усіма матеріалами розслідування було направлено до суду на початку лютого цього року.

Також повідомляється, що генерал-майору та колишньому високопосадовцю Служби зовнішньої розвідки України, якому висунуто обвинувачення в організації вчинення вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, у тому числі інкриміновано, що саме він ініціював вчинення злочину, залучив інших співучасників та у подальшому керував їхніми діями, запобіжний захід у вигляді грошової застави у сумі понад 5 млн грн, яка була внесена його близьким родичем ще у 2016 році, змінено на особисте зобов’язання.

«Хоча й досі невідомо, чим саме суд керувався при прийнятті цього рішення, але основним доводом сторони захисту було виникнення нагальної необхідності у того близького родича, який вніс суму застави, у її поверненні», - зауважили у САП.

Харченку домашній арешт у нічний час змінено на особисте зобов’язання із виключенням обов’язків не залишати Київ без дозволу суду та носити електронний засіб контролю.

Крижанівському із числа обов’язків також виключено обов’язки не залишати столицю без дозволу суду та носити електронний засіб контролю.

Можливість оскарження такої ухвали суду Кримінальним процесуальним кодексом України прямо не передбачена, додали у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, в.о. ректора НАУ Харченка та керівника одного із адвокатських об’єднань Києва затримали 26 серпня 2016 року після отримання хабара в розмірі 100 тис. євро від колишнього працівника Національного авіаційного університету за поновлення його на посаді та інших незаконно звільнених працівників.

За даними САП, у подальшому було встановлено особу, яка організувала та керувала вчиненням указаного злочину. Цією особою виявився колишній високопосадовець Збройних сил та органів державної безпеки України, генерал-майор у відставці.

Крім того, за результатами досудового розслідування було встановлено, що до вказаних подій в.о. ректора протягом 2016 року умисно із особистих мотивів не виконував судові рішення, які набрали законної сили, щодо поновлення ряду незаконно звільнених працівників університету.