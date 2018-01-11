У лікарні Дніпра відкрили бібліотеку для маленьких пацієнтів (відео)

В обласній дитячій лікарні Дніпра відкрили пункт буккроссінгу для маленьких пацієнтів.

Просто у коридорі лікарні з'явилися різнокольорові полиці з книгами, повідомляє ТСН. На полицях находита понад 300 книг, більшість з яких дитячі, але є також література і для батьків маленьких пацієнтів.

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Кожен бажаючий може взяти книгу без будь-якого запису, або ж залишити для користування інших одну зі своїх книг.

Директор лікарні вважає, що така практика допоможе поліпшити психологічний стан пацієнтів.

«Це речі, які відволікають дитину від цього незрозумілого страху, який завжди викликає лікарня», - зазначив директор обласної дитячої лікарні Олександр Хитрик.

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року в Харкові відкрилася перша вулична бібліотека.