Аналітики назвали галузі з найбільшою конкуренцією на ринку праці

На сьогодні найбільша конкуренція на українському ринку праці спостерігається серед топ-менеджерів, працівників у галузі видобування сировини, юристів, студентів без досвіду, а також спеціалістів у сфері мистецтва, медіа та розваг.

Про це свідчать дані міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна, наведені у свіжому випуску журналу «Новое время».

Так, у топ-менеджменті на одне робоче місце претендують в середньому понад 12 спеціалістів (12,7). У сфері видобування сировини – понад сім претендентів (7,1); у юридичній сфері – понад шість (6,3) .

У категорії «початок кар’єри, студенти» на одне місце в середньому претендують майже шість осіб (5,8). У сфері розваг, медіа та мистецтва на вакансію претендують в середньому понад 4 особи (4,4).

Читайте такожВ Україні стало менше офіційних безробітнихВідповідно до наведених даних, найменша конкуренція за вакансії спостерігається у таких галузях як автомобільний бізнес (0,9 конкурентів на одне робоче місце), консалтинг (0,9), інсталяція та сервіс (0,8), робочий персонал (0,7) та страхування (0,7).

У грудні минулого року повідомлялося, що за січень-листопад 2017 року кількість вакансій в Україні збільшилася майже до 1 мільйона. Найбільшим попитом в Україні користуються робітничі спеціальності - їх знайти найпростіше.

Детальніше про ситуацію на українському ринку праці читайте у свіжому випуску тижневика «Новое время».