У Чехії винесли вирок активістці Femen, яка з голими грудьми накинулася на Земана - ЗМІ

Представницю руху Femen Ангеліну Діаш, яка на кинулася на президента Чехії Мілоша Земана на виборчій дільниці в Празі, в неділю визнали винною у кримінальному злочині.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на чеських журналістів, що слідкують за процесом.

За їх словами, громадянку України судили за звинуваченням у хуліганстві. Згідно з вироком, їй присудили 3 місяці ув’язнення з випробувальним терміном 1 рік. Також, за рішенням суду, вона має залишити країну.

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Окрім умовного терміну, для активістки винесена заборона на в’їзд у Чехію (фактично – у Шенгенську зону) терміном на 1 рік.

Чеське видання Aktualne не уточнює статтю кримінального кодексу, але підтверджує, що вирок у кримінальній справі винесений, та наводить слова адвоката про те, що активістка визнала вирок, бо хоче повернутися додому, але "вважає себе невинною".

У іншому повідомленні видання посилається на чеських коментаторів, які вважають, що вчинок дівчини допоміг Земану мобілізувати електорат. Наводяться також слова Ангеліни Діаш про те, що вона не згодна, але шкодує, якщо це сталося.

Як відомо, напередодні активістка Femen Анжеліна Діаш влаштувала акцію на виборчій дільниці у Празі: коли Земан збирався проголосувати, жінка кинулася на нього, знявши сорочку і викрикуючи "Земан - путінська повія!". Ця ж фраза була написана у неї на грудях.