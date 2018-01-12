У Чехії активістка Femen з голими грудьми накинулася на президента (фото, відео)
17:18, 12 січня 2018Світ
815 0
Інцидент стався на виборах президента країни, поки невідомо, якою була мета акції.
У Чехії активістка Femen накинулася на чинного президента країни Мілоша Земана. Інцидент стався на одній з виборчих дільниць, куди він прийшов, щоб проголосувати.
Земан зайшов на дільницю, на нього кинулася дівчина, президента повели. pic.twitter.com/lE7TfOmwZd— Рустем Адагамов (@adagamov) January 12, 2018
Як повідомляє Рустем Адагамов в Twitter, охоронці Земана швидко відтягнули дівчину і повалили її на підлогу. Президента вивели з приміщення, а згодом вивели і активістку.
Читайте такожАктивістка Femen, яка оголила груди перед президентами, з'явилася до суду в майці з написом "Порошенко = Лукашенко" (фото, відео)
Поки невідомо, якою була мета акції.
Раніше пишнотіла активістка Femen влаштувала акцію біля посольства США в Києві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter