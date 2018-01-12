У Чехії активістка Femen з голими грудьми накинулася на президента (фото, відео)

У Чехії активістка Femen накинулася на чинного президента країни Мілоша Земана. Інцидент стався на одній з виборчих дільниць, куди він прийшов, щоб проголосувати.

Земан зайшов на дільницю, на нього кинулася дівчина, президента повели. pic.twitter.com/lE7TfOmwZd — Рустем Адагамов (@adagamov) January 12, 2018

Як повідомляє Рустем Адагамов в Twitter, охоронці Земана швидко відтягнули дівчину і повалили її на підлогу. Президента вивели з приміщення, а згодом вивели і активістку.

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Поки невідомо, якою була мета акції.

Раніше пишнотіла активістка Femen влаштувала акцію біля посольства США в Києві.