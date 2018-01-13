Активістку Femen, що накинулася з голими грудьми на президента Чехії, затримали на 48 годин
Активістці Femen оголосили підозру за статтею "хуліганство".
Українську активістку руху Femen Анжеліну Діаш, яка напала на президента Чехії Мілоша Земана на виборчій дільниці у Празі, затримали на 48 годин.
Про це повідомляє 112.ua з посиланням на телеканал Česká televize.
Активістці оголосили підозру у скоєнні злочину за статтею "хуліганство". Найближчим часом вона має постати перед судом.
Як повідомляв УНІАН, у Чехії активістка Femen накинулася на чинного президента країни Мілоша Земана. Інцидент стався на одній з виборчих дільниць, куди він прийшов, щоб проголосувати.
Земан зайшов на дільницю, на нього кинулася дівчина, президента повели. pic.twitter.com/lE7TfOmwZd— Рустем Адагамов (@adagamov) January 12, 2018
Як повідомляв УНІАН, 21 липня після переговорів президента України Петра Порошенка і президента Білорусі Олександра Лукашенка в Адміністрації президента України, коли міністри культури обох країн почали підписувати двосторонні документи, Діаш оголила груди і стала бігати перед камерами, вигукуючи «Живе Білорусь» і «Стоп диктатура». Охоронці негайно вивели її із залу.