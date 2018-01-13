Активістку Femen, що накинулася з голими грудьми на президента Чехії, затримали на 48 годин

02:16, 13 січня 2018
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Активістці Femen оголосили підозру за статтею "хуліганство".

Охорона виводить активістку / REUTERS

Українську активістку руху Femen Анжеліну Діаш, яка напала на президента Чехії Мілоша Земана на виборчій дільниці у Празі, затримали на 48 годин.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на телеканал Česká televize.

Активістці оголосили підозру у скоєнні злочину за статтею "хуліганство". Найближчим часом вона має постати перед судом.

Як повідомляв УНІАН, у Чехії активістка Femen накинулася на чинного президента країни Мілоша Земана. Інцидент стався на одній з виборчих дільниць, куди він прийшов, щоб проголосувати.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня після переговорів президента України Петра Порошенка і президента Білорусі Олександра Лукашенка в Адміністрації президента України, коли міністри культури обох країн почали підписувати двосторонні документи, Діаш оголила груди і стала бігати перед камерами, вигукуючи «Живе Білорусь» і «Стоп диктатура». Охоронці негайно вивели її із залу.

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