Активістку Femen, що накинулася з голими грудьми на президента Чехії, затримали на 48 годин

Українську активістку руху Femen Анжеліну Діаш, яка напала на президента Чехії Мілоша Земана на виборчій дільниці у Празі, затримали на 48 годин.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на телеканал Česká televize.

Активістці оголосили підозру у скоєнні злочину за статтею "хуліганство". Найближчим часом вона має постати перед судом.

Як повідомляв УНІАН, у Чехії активістка Femen накинулася на чинного президента країни Мілоша Земана. Інцидент стався на одній з виборчих дільниць, куди він прийшов, щоб проголосувати.

Земан зайшов на дільницю, на нього кинулася дівчина, президента повели. pic.twitter.com/lE7TfOmwZd — Рустем Адагамов (@adagamov) January 12, 2018

Як повідомляв УНІАН, 21 липня після переговорів президента України Петра Порошенка і президента Білорусі Олександра Лукашенка в Адміністрації президента України, коли міністри культури обох країн почали підписувати двосторонні документи, Діаш оголила груди і стала бігати перед камерами, вигукуючи «Живе Білорусь» і «Стоп диктатура». Охоронці негайно вивели її із залу.