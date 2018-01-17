"Як решето": у вагоні київського метро пасажирам на голову капала вода (фото)

У середу вранці деяким киянам довелося їхати у вагоні метро на Святошинсько-Броварській лінії з дірявим дахом.

"Вагон метро – дірявий, як решето. Їхав від "Театральної" до "КПІ" – на одяг і голову капає вода з брудом. Це, звичайно, не смертельно, але малокомфортно...", – розповідає "Сегодня" один з пасажирів.

Вода зі стелі капала на два ряди пасажирських місць, заливаючи й проліт між ними, і сидіння. На мокрі сидіння ніхто не сідав, люди обурювалися "комфорту" поїздки й стояли в тій частині вагона, де було сухо.

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У Київському метрополітені у таких випадках радять скористатися переговорним пристроєм для зв'язку з машиністом й повідомити йому про проблему, яка виникла у вагоні. Коли поїзд приїде на кінцеву, машиніст обов'язково перевірить стан вагона, виправить проблему, а прибиральниця прибере наслідки потопу, й потім склад вийде на лінію чистим.

"Найімовірніше, цей потяг вийшов з депо й потрапив під сильний снігопад, який засипав дах вагона, через що тала вода, яка змила пил, почала затікати у вагон. Зазвичай в таких випадках перекривають вентиляцію, але цього разу вона була неперекритою", – пояснили журналістам у метрополітені.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Кривому Розі в салоні нещодавно відремонтованого тролейбуса сипався сніг.