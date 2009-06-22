Для фінансування дефіциту бюджету потрібен збільшений транш МВФ

Україна має намір клопотати перед Міжнародним валютним фондом про спрямування чергового траншу на фінансування бюджетного дефіциту при збільшенні обсягів траншу до 3,8 млрд. доларів.

Про це заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ в інтерв`ю «Дзеркалу тижня».

«24-26 червня повинна приїхати чергова місія. Згідно з програмою, черговий транш передбачений в обсягу 3,2 млрд. дол. Зараз ми просимо про те, щоб переглянути його в бік збільшення - до 3,8 млрд», - повідомив в.о. міністра фінансів.

При цьому І.УМАНСЬКИЙ переконаний, що в разі отримання траншу всі гроші повинні бути направлені до бюджету.

«Але питання, скільки загалом грошей прийде і скільки з них піде на фінансування дефіциту, поки що залишається відкритим», - наголосив він.

Крім того, в.о. міністра фінансів відзначив, що МВФ ставить перед Києвом ряд умов, остаточний перелік яких буде підготовлено до приїзду місії фонду.

«Ми чекаємо, що це відбудеться до кінця нинішнього тижня», - уточнив він.

На запитання, яким шляхом піде уряд у пошуку шляхів збалансування бюджету, І.УМАНСЬКИЙ також заявив, що «збільшити дефіцит не складно». При цьому він послався на зарубіжний досвід, констатувавши, що «всі країни зараз ідуть на це», зокрема, Росія заявила, що виконає бюджет з дефіцитом у 7%.

При цьому він відзначив, що, вдаючись до такої можливості, необхідно враховувати, що якщо бюджет залишиться непрофінансованим, це може мати й негативні наслідки.

«Якщо він залишиться непрофінансованим, тоді ми повинні розуміти: або ми когось у ручному режимі недофінансуємо, або вийдемо на якісь важчі наслідки», - наголосив І.УМАНСЬКИЙ.

Водночас в.о. міністра фінансів вказав на обмеженість можливостей щодо пошуку нових джерел наповнення бюджету, а також захищеність 95% статей витрат із загального фонду.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що місія МВФ учергове прибуде до України 24 червня. Місія повинна розглянути питання надання Україні чергового траншу кредиту stand-by. Тим часом джерело в Секретаріаті Президента заявило, що візит може бути перенесений доти, доки МВФ не побачить активних кроків української влади з розв’язання проблем, на яких Фонд акцентує увагу.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

12 травня Україні надійшло 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частину другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. спрямовано безпосередньо до державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планується, що третій транш повинен становити 3,2 млрд. дол, четвертий, - 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коригування програми співпраці.