На Житомирщині майже 91% дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей виховуються у сім'ях

На Житомирщині майже 91% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вже виховуються у сім’ях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані служби у справах дітей.

Так, на первинному обліку служб у справах дітей райдержадміністрацій та міськвиконкомів станом на кінець 2017 року перебуває 3017 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 90,62% виховуються у сім’ях.

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«Статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування у 2017 році отримали 464 дитини, а у 2016 – 469 дітей. На регіональному обліку дітей, які можуть бути усиновлені, перебуває 763 дитини, з них 10 дітей виховуються в сім’ях опікунів та піклувальників та 514 в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу», – повідомили у службі.

Протягом 2017 року в області усиновили 77 дітей, з яких 5 дітей - із особливими потребами.

Під опікою та піклуванням перебуває 2165 дітей, що становить 71,76 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 40 дітей за станом здоров’я перебувають у спеціальних закладах і до опікунів повертаються лише у вихідні, святкові дні та на канікули.

Також в області є 37 дитячих будинків сімейного типу та 195 прийомних сімей, в яких виховується 623 дитини. Впродовж 2017 року було створено 3 дитячі будинки сімейного типу, а також 5 прийомних сімей, в які влаштовано 57 дітей.

У 2017 році до служби у справах дітей облдержадміністрації надійшло 139 анкет дітей для можливого усиновлення, що на 19,8 % більше, ніж у 2016 році. Наразі у банку кандидатів в усиновлювачі внесені 46 подружніх пар, які бажають усиновити дитину.