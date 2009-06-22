Пожежа на Дарниці: згоріли п'ять балконів житлового будинку

В неділю вдень у Києві в будинку №3 на вулиці Празькій горів житловий будинок. Ніхто не постраждав.

Як повідомляє “Газета по-киевски”, першим зайнявся балкон на другому поверсі. За словами мешканців, перед тим, як з балкона повалив дим, почувся звук, схожий на вибух. Господар квартири в цей час прав білизну у ванній. Побачивши вогонь, він намагався погасити його самотужки, тягаючи з ванної відра з водою, але безрезультатно.

За три хвилини полум`я розгорілося так, що запалав уже балкон на третьому поверсі. Господарів цієї квартири не було вдома.

За сигналом про пожежу прибули три пожежні машини приблизно через десять хвилин після займання. Стільки ж часу їм знадобилося, щоб загасити пожежу. Але за цей час встигли згоріти два балкони на другому, два на третьому і один на четвертому поверсі.

Господар квартири, де почалася пожежа, стверджує, що не курив на балконі. «У кімнаті, в якій знаходиться цей балкон, живе моя дочка з чоловіком. Вони виїхали на море, а кімнату свою замкнули, і потрапити на балкон я не міг», - розповів він.

Як зазначає видання, на відміну від решти балконів, той, що зайнявся, був не засклений, тому туди міг потрапити недопалок з верхніх поверхів. Точну причину пожежі зараз з`ясовують співробітники МНС.